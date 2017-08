Ni Raonić neće igrati na US openu

Kanadski teniser Miloš Raonić potvrdio je da neće igrati na US openu.

Razlog za povlačenje sa posljednjeg Gren slem turnira u godini su problemi sa ručnim zglobom lijeve ruke.

“Nosio sam se sa bolnim stanjem lijevog zgloba, koji me mučio mnogo sedmica i natjerao da se povučem iz Sinsinatija. Pokušao sam sve da se oporavim za US Open, ali je bol toliko veliki, a nakon konsultacija sa svojim ljekarima ništa mi drugo nije ostalo nego da se povučem”, istakao je Raonić.

Milos Raonic has pulled out of the #USOpen due to a left wrist injury. Joining high profiles like Wawrinka & Djokovic who won't take part. pic.twitter.com/QST2Q7XnEn

