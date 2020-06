Novak izazvao Lebrona, Kralj mu odgovorio

Novak Đoković boravi u Zadru, učestvuje na Adrija turu, a u međuvremenu je stigao i da se oproba na košarkaškom terenu.

Na društvenim mrežama objavio je video kako pogađa šut sa distance i upirao zvijezdu NBA lige Lebrona Džejmsa da li je spreman za meč “jedan na jedan”.

Ubrzo je stigao odgovor asa Los Anđeles Lejkersa.

“Ha! Rekao bih da mislim da si spreman. Sviđa mi se kako si zadržao ruku poslije šuta, druže. Prelijepo“, napisao je Džejms.

Ha! I’m going to say I think you are!! Beautiful follow-thru on that shot buddy! 💪🏾🙏🏾👑 https://t.co/fMUocbVMRL

— LeBron James (@KingJames) June 20, 2020