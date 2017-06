Novak: Pokojni đed me zvao sokole, zato mi je to omiljena ptica

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da mu je soko omiljena ptica jer ga je pokojni đed tako zvao.

Kada izlazi na teren drugi igrač svijeta uvijek na torbi ima detalje poput sokolova i smajlića, koji za njega imaju posebno značenje.

“Soko mi je omiljena ptica. Pokojni đed me je zvao “sokole”. Ima u njemu dosta značenja i simbolike, uz to što je to, zaista, fascinantna ptica. Nikada ne vreba bolesnu životinju. Napada ogromnom brzinom. Smatram da na neki način i ja to radim, kad napadam lopticu. Sokolovi označavaju grend slemove, žuti smajliji simbolišu osvojene masterse, a plavi završni turnir”, rekao je Đoković u intervjuu za “Večernje novosti”.

U javnosti se često spekuliše da je Đoković vegan, kao i da mu žena ne dozvoljava da konzumira meso, što je on odlučno demantovao.

“Nisam vegan! Ishrana mi je uglavnom bazirana na biljnoj osnovi, s tim što jedem ribu i jaja kao izvore proteina. Da ne ulazim u detalje, ali u biljnoj hrani ima dosta izvora proteina, iako mnogi znaju samo za meso, koje je u našoj kulturi “nezaobilazna” namirnica. U avgustu 2015. godine sam odlučio da ne jedem meso. Imam svoje razloge, što etičke, što zdravstvene. Ne želim uopšte da se vraćam na meso niti da podležem tom pritisku. Ne želim to uopšte da komentarišem, pošto mi je potpuno besmisleno. Ljudi koji nisu dovoljno informisani prave zaključke koji nemaju osnovu. Čujem da neki čak kažu da mi supruga brani da jedem meso?! Pa ona ga sama jede, sada, u trudnoći.”, rekao je Đoković.

Novaka sjutra očekuje duel sa Dominikom Timom u četvrtfinalu Rolan Garosa.