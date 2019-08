Osaka pod znakom pitanja za US open

Naomi Osaka će možda propustiti US open.

Ona je predala meč Sofiji Kenin zbog povrede pri rezultatu 1:1 u setovima.

Bol je osjetila u nozi, a tek poslije dodatnih pregleda znaće se hoće li igrati na US openu.

“Loše je što je povreda došla prije US Open. Sada sam zabrinuta. Moja tolerancija na bol je vrlo visoka, to što sada nisam mogla da izdržim me brine. Prošle godine sam osvojila US Open, ove se samo nadam da ću igrati. Iako su minimalne šanse da ne igram u Njujorku, i dalje postoje.”

Poslednji Gren slem u sezoni na programu je od 26. avgusta.