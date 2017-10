“Otpisati Novaka Đokovića bilo bi idiotski!”

Trener Rafaela Nadala Karlos Moja rekao je da bi idiotski bilo otpisati Novaka Đokovića.

Srpski teniser ne igra od jula, kada je otišao na polugodišnje bolovanje zbog povrede lakta.

“Hoću da ukažem na jednu stvar, a to je nipodaštavanje vrhunskih tenisera, pa tako u Španiji imate anti-nadaliste, u švajcarskoj anti-federeriste itd. I mnogi ti mrzitelji, ali i takozvani stručnjaci govorili su da su njih dvojica gotovi. A sada rade isto i sa Novakom. Kad bi mi u vrhu tenisa razmišljali kao i ti “stručnjaci” to bi bila bi velika greška. To bi bilo idiotski! Vjerjete mi, niko na turu ne misli da se Đoković neće vratiti u punoj snazi i nastaviti tamo gdje je stao”, kazao je Moja.

Novak Đoković najavio je povratak na teren početkom sljedeće godine na turniru u Brizbejnu.