Per protiv odlaska u Njujork: Tamo je sve nalik na katastrofu

Situacija u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je u pitanju koronavirus, i dalje je veoma teška, pa francuski teniser Benoa Per ne smatra da je pametno da se ove godine igra US open.

Temperamentni teniser jedan je od igrača koji ne želi da putuje u Njujork krajem avgusta.

“Prije mjesec sam mogao da kažem da je bolje stanje što se tiče pandemije. Kafići i restorani su počeli da rade, a sada je opet sve nalik na katastrofu. Postoje rizici odlaska u Ameriku. Čak i ako odemo tamo, to je kockanje. Mnogo je slučajeva korone na mjestu događaja. Otići u Njujork znači rizikovati da budemo kontaminirani”, kazao je Per.

Eventualno igranje u Njujorku bi uticalo na promjenu kalendara ATP-a.

“Želim da igram tenis i da putujem, to je svakodnevnica nas tenisera. Ali ako ćemo da rizikujemo odlaskom u Ameriku, pritom da poštujemo karantin, čini se sve komplikovano. Uz sve to, ako igramo US open, moramo da žrtvujemo Madrid i Rim. Moramo da pronađemo letove da bismo stigli tamo. Čak i ako postoji finansijsko ograničenje zbog prekida sezone i potrebe za igranjem,u ovom trenutku mišljenja sam da ne igram. Želim da ostanem živ i dobrog zdravlja”, dodao je Per.

US open bi trebalo da počne 31. avgusta.