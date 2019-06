Pliškova i Kerber za trofej u Istburnu

Karolina Pliškova i Anđelika Kerber nadmetaće se za trofej na WTA turniru u Istburnu.

Čehinja je u polufinalu razbila Kiki Bertens iz Holandije sa 6:1, 6:2.

You can’t get much better than this brilliant lob from @KaPliskova!#NatureValleyInternational Shot of the Day! pic.twitter.com/JLgpeOqqRC

