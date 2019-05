Povratak sa stilom: Federer preslišao Gaskea

Rodžer Federer plasirao se u osminu finala Mastersa u Madridu.

Švajcarski teniser je maksimalnim rezultatom porazio Rišara Gaskea, po setovima 6:2, 6:3.

Roger Federer makes a winning return to clay 👏

The World No. 3 beats Richard Gasquet 6-2 6-3 in just 52 minutes 😳#MMOpen pic.twitter.com/GxPzYRyE2f

— Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2019