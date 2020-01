Rafa i Rodžer donirali veliki novac za Australiju

Zagađen vazduh danas je natjerao organizatore Australijan opena da otkažu čitav program kvalifikacija, a nije se ni treniralo na otvorenom.

Ipak igralo se, na zatvorenom Ertur Eš stadion okupili su se najbolji, da u humanitarnom meču između tima Serene Vilijams i Karoline Voznijacki sakupe novac za saniranje posljedica ogromnih požara.

Učestvovali su Đoković, Nadal, Zverev, Federer….

Federer i Nadal su zajedno uplatili oko 160 hiljada eura za pomoć.

.@RafaelNadal & @rogerfederer pledge to donate $250,000 together for the Australian bushfire relief efforts 👏#RallyForReliefpic.twitter.com/anQZMucOPu

