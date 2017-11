Rafael Nadal i definitivno broj 1

Rafael Nadal je osigurao prvo mjesto na ATP listi na kraju godine!

Španski teniser je pobijedio Hjena Čunga na startu Mastersa u Parizu čime je osigurao dovoljno bodova, da i definitivno bude broje 1 na kraju 2017. Španskom teniseru biće to četvrti put da u novu sezonu ulazi kao najbolji teniser planete. Zanimljivo da je Rafa postao najstariji igrač koji će godinu završiti kao prvoplasirani, pošto ima 31 godinu.

Teniser sa Majorke pridružio se Novaku Đokoviću, Ivanu Lendlu i Džonu Mekinrou, kao igrač koji je četiri puta godinu završio na prvom mjestu. Najviše ih ima Pit Sampras (6), dok po pet imaju Rodžer Federer i Džimi Konors.

Nadal je Čunga inače pobijedio 7:5, 6:3.

2008, 2010, 2013 and now 2017.

For the fourth time in his career, @RafaelNadal clinches the year-end world No.1 ranking 🌎👏 pic.twitter.com/eLoUL8J0la

— Wimbledon (@Wimbledon) November 1, 2017