Raonić i Monfis sigurni, Kirjos eliminisan

Italijanski teniser Mateo Beretini eliminisao je Nika Kirjosa na startu turnira u Štutgartu.

30. igrač na ATP listi slavio je sa 6:3, 6:4, a posao protiv Australijanca obavio je za 54 minuta igre.

The Italian defeats Kyrgios 6-3, 6-4 in Stuttgart 👊

Bend it like Berrettini 🙌

Beretinija u drugom kolu čeka drugi nosilac Karen Hačanov.

Siguran start imao je Miloš Raonić koji je sa 2-1 u setovima porazio Popirina.

Identičnim rezultatom dalje je prošao i Gael Monfis. Francuz je pobijedio Amerikanca Stiva Džonsona.

Just look at him fly ✈ 😍

🎥: @TennisTV | @MercedesCup | @Gael_Monfils pic.twitter.com/EO6Ck9KawY

— ATP Tour (@ATP_Tour) June 11, 2019