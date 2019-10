Šapovalov izbacio Zvereva, Conga čeka Rafu

Denis Šapovalov i Žo Vilfrid Conga obezbijedili su plasman u četvrtfinale Mastersa u PArizu.

Kanađanin je sa 2-1 u setovima eliminisao Aleksandra Zvereva.

🔝 tennis from Denis 🇨🇦@denis_shapo reaches his fourth Masters 1000 QFs with a first career win over Zverev 6-2, 5-7, 6-2.#RolexParisMasters pic.twitter.com/2eBFgDIxbM

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 31, 2019