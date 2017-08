Šarapova: Serena me je nazvala “mala kuč*a”

Marija Šarapova je otkrila da je Serena Vilijams mrzjela nakon finala Vimbldona 2004.

Ruskinja je sa samo 17 godina pobijedila Serenu u Londonu iako je bila potpuni autsajder.

“Kada se meč završio Serena me je zagrlila, nasmjala se i rekla nešto poput ‘dobar posao’. Međutim, kada sam ušla u svlačionicu čula sam je kako vrišti. Mislim da me je mrzjela zato što sam je kao jako mlada pobijedila na Vimbldonu, uprkos svim prognozama”, napisala je Šarapova u svojoj knjizi “Unstoppable: My life so far”, a u nastavku je dodala:

“Mrzjela me je i zbog toga što sam je čula kako plače. Nedugo poslije turnira Serena je rekla prijatelju, koji je kasnije meni prenio, ‘nikada više neću izgubiti od te male kuč*e’ “