Serena i Barti lako do osmine finala

Serena Vilijams plasirala se u osminu finala Vimbldona.

Amerikanka je u dva seta bila bolja od Julije Gergeš i slavila sa 6:3, 6:4.

In a repeat of last year's #Wimbledon semi-final, @serenawilliams beats Julia Goerges in straight sets to advance to the second week pic.twitter.com/k2dpQRSpZi

Sereniaje do pobjede došla za sat i 13 minuta i čeka je duel protiv Karle Suarez Navaro u sljedećoj rundi, nakon što je španska teniserka takođe sa 2:0 pobijedila Amerikanku Loren Dejvis.

Prva igračica svijeta Ešli Barti u top formi igra ove sezone.

Electrifying from the world No.1 ⚡️@ashbar96 is the first Australian woman to reach the fourth round at #Wimbledon since 2010, beating Harriet Dart 6-1, 6-1 in 53 minutes pic.twitter.com/YpX0MzWhGs

