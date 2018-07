Serena izborila 30. Gren slem finale

Protivnica Anđelike Kerber u borbi za trofej Vimbldona biće Serena Vilijams.

Američka teniserka je u drugom polufinalu bila bolja od Julije Gerges sa 6:2, 6:4.

Like she's never been away.@serenawilliams beats Julia Goerges 6-2, 6-4 to reach her 10th singles final at #Wimbledon pic.twitter.com/2oJhZO8b62

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2018