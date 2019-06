Serena se oprostila od Pariza

Nakon Naomi Osake i dalje Serena Vilijams je nastup na Rolan Garosu okončala u trećoj rundi.

Amerikanku je pobijedila zemljakinja Sofija Kenin i to prilično ubjedljivo.

In only her second main draw appearance in Paris, @SofiaKenin takes out 3x Champion Serena Williams 6-2 7-5.

Reaches first R16 at a Slam. #RG19 pic.twitter.com/Eg7qtewEDJ

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2019