Serena zbog povrede predala finale

Serena Vilijams je predala finale Rodžers kupa u Torontu.

Američka teniserka je zbog povrede morala da odustane već poslije četiri gejma, pa je Bjanka Andresku ostvarila najbolji rezultat u karijeri, jer će od ponedjeljka biti 14. na svijetu.

Kanadska teniserka sa 19 godina osvojila je drugi turnir iz Premijer serije.

Povela je 3:1 u prvom setu kada je Serena odlučila da ne može više.

Zanimljivo da je Andresku prva Kanađanka koja je u posljednjih 50 godina slavila na Rodžers kupu.

