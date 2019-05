Sjajna Martić eliminisala drugu igračicu planete

Hrvatska teniserka Petra Martić eliminisala je favorizovanu Karolinu Pliškovu u trećem kolu Rolan Garosa.

31. igračica planete slavila je maksimalnim rezultatom, 6:3 i 6:3, poslije 87 minuta borbe.

🚨 UPSET ALERT 🚨

Petra Martić knocks out No. 2 seed Pliskova in straight sets at #RG19 for the biggest win in her career. pic.twitter.com/b05HlURHCp

— Tennis Channel (@TennisChannel) May 31, 2019