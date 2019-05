Sjajni Đoković treći put pokorio Madrid

Novak Đoković treći put u karijeri osvojio je Masters u Madridu – u finalu je prvi igrač planete u dva seta sa 6:3, 6:4 pobijedio Stefanosa Cicipasa.

Odigrao je veoma dobro srpski igrač i potpuno zasluženo došao do trijumfa.

The moment @DjokerNole won his third @MutuaMadridOpen title 🏆

The World No.1 d. Stefanos Tsitsipas 6-3 6-4 to claim his 33rd ATP Masters 1000 title 👏 pic.twitter.com/JmWz48LL5e

— Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2019