Tim pokorio Beč

Austrijski teniser Dominik Tim prvi put u karijeri slavio je na turniru u Beču.

Peti igrač planete je u finalnom meču savladao Dijega Švarcmana iz Argentine sa 3-6, 6-4 i 6-3.

Home Thiem! 🙌

The moment @ThiemDomi claimed his first #ErsteBankOpen title in Vienna. pic.twitter.com/BqrUbC7cBr

— Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2019