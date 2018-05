Tim sigurnom igrom otvorio Rolan Garos

Dominik Tim je lako stigao do drugog kola Rolan Garosa.

Sedmi nosilac turnira na startu je u tri sata eliminisao Bjelorusa Ivaška. Meč je trajao sat i 46 minuta, a Bjelorus je jači otpor pružio samo u drugom setu.

Nakon dva brejka i 6:2 u prvom setu, Tim je poveo 3:0 u drugom, ali je rival stigao do poravnanja na 4:4. Ipak Austrijanac je do kraja uzeo osam od devet gejmova i lako je stigao do trijumfa.

Tim će u drugom kolu igrati sa Stefanosom Cicipasom koji je u prvom kolu sa 3:1 u setovima nadigrao kvalifikanta Karlosa Tebernera.