Tim u čudu napustio pres salu zbog Serene Vilijams

Potpuno šokantna stvar dogodila se na Rolan Garosu tokom konferencije za novinare Dominika Tima.

Austrijski teniser razgovarao je sa novinarima poslije pobjede nad Pablom Kuevasom i plasmana u osminu finala Otvorenog prvenstva Francuske, ali je morao naprasno da izađe iz pres sale zbog Serene Vilijams.

Amerikanka je bila prilično nervozna zbog iznenađujuće eliminacije od Sofije Kenin, pa su organizatori htjeli što prije da joj izađu u susret da “odradi” konferenciju.

"I don't really get it, seriously. I mean, what the hell? No, but it's a joke, really…I have to leave the room because she's coming?"

[Hears of possible delay]

"I leave also then. I'm not standing around. I can also do what I want."

