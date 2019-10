Tipsarević se maratonom oprostio od ATP tura

Poslije velike borbe, koja je trajala tri sata i 12 minuta, Janko Tipsarević izgubio je od Juičija Sugite posljednji meč u karijeri na ATP turu.

Srpski teniser borio se muški, kao što je to uvijek radio, spasio devet meč lopti, ali ne i desetu i na kraju je porazom završio nastup u četvrtfinalu turnira u Stokholmu.

An absolute warrior.

What a fight from @TipsarevicJanko in his final match on the #ATPTour, saving NINE match points before falling to Sugita. 👏pic.twitter.com/Td8c2yfuyR

— ATP Tour (@atptour) October 18, 2019