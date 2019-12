Tipsarević trener Krajinoviću

View this post on Instagram

One of the most wonderful news of my career – with an old friend to new heights! It is an honor and a pleasure that from now on my coach will be @jankotipsarevic! #keepdigging together Jedna od najlepših vesti u mojoj karijeri – sa starim prijateljem do novih visina! Čast mi je i posebno zadovoljstvo da će od sada moj trener biti @jankotipsarevic! #keepdigging zajedno!