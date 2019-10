Troicki poludio zbog sudija

Viktor Troicki izgubio je živce tokom meča na čelendžeru u Hamburgu.

Troicki se sastao sa Špancem Miraljaom u osmini finala turnira u Njemačkoj, a meč je donio ogromne tenzije.

Prvo se Španac konstantno nervirao i pravio scene u razgovorima sa sudijom.

U drugom setu se situacija promijenila kod jednog poena, koji je prvobitno pripao Troickom, ali je stigla korekcija zbog čega je sprski teniser izgubio gejm u kom je servirao.

“Dođi ovamo, kunem ti se da ću napraviti problem. Dođi ovamo, napraviću problem”, govorio je Troicki supervizoru koji je bio blizu terena i nastavio je dugo vremena da viče.

“Kunem ti se, draću se još više na tebe ukoliko se ne predomisliš. Nemoj da lažeš, nije ništa rekla”.

"I am not going to scare you.. just tell the truth" 💀 pic.twitter.com/UdeSxRksxS

