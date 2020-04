US open pretvoren u privremenu bolnicu

Teniski centar Bili Džin King u Njujorku, na kojem se tradicionalno održava US open, pretvoren je u privremenu bolnicu.

Zbog velikog broja slučajeva obolijevanja koronavirusa u ovom gradu, još prošle sedmice najavljeno je da će se na kompleksu “Flešing Medouz” instalirati bolnica.

USTA Billie Jean King National Tennis Center indoor courts are looking like this. 🙏

— José Morgado (@josemorgado) April 11, 2020