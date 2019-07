Uživo: Đoković – Federer 2:1 (7:6, 1:6, 7:6, 2:4)

Novak Đoković i Rodžer Federer od 15 sati igraju finale Vimbldona.

IV SET

2:4 – Potvrdio je brejk Švajcarac i sve je bliži osvajanju četvrtog seta.

2:3 – BREJK Federera. Nakon što je uz poteškoće sačuvao svoj servis gem, Švajcarac je uspio da napravi brejk i tako razgali publiku na Centralnom terenu, koja mahom navija za njega.

2:1 – Sa dosta samopouzdanja Đoković otvara četvrtu dionicu. Treba napomenuti da je Federer danas izgubio oba taj brejka, a do finala Vimbldona u ovoj godini svega tri.

III SET

7:6 – Rezultatom 7:4 Đoković osvaja treći set i dolazi do nove prednosti u meču. Imao je Srbin lagodnih 5:1, ali je Federer dobio naredna tri poena, a onda napravio veliku grešku. Đoković je to kaznio i došao na set od titule.

One set away from a fifth #Wimbledon title…@DjokerNole wins the third set tie-break 7-6(4) to take a 2-1 lead over Roger Federer pic.twitter.com/tNHNGo98bP — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

6:6 – Igraće se taj-brejk. Federer je osvojio prvi poen, da bi Đoković nanizao četiri zaredom za izjednačenje.

5:6 – Bez izgubljenog poena je Rodžer obezbijedio taj-brejk u trećem setu.

5:5 – Imao je Federer set loptu, ali se izvukao Đoković zahvaljujući dobrom servisu. Preživio je ovaj gem uz dosta sreće najbolji igrač planete.

4:5 – Đoković je lako sačuvao početni udarac, a onda imao 15:30 na servis Švajcarca. Ipak, Federer je neumoljiv i ne dozvoljava brejk prilike.

3:4 – Ista meta, isto odstojanje. Bližimo se još jednoj dramatičnoj završnici seta. Uskoro ulazimo u treći sat igre, a Đoković još uvijek nije došao u situaciju da oduzme servis Federeru.

2:3 – Dva sigurna gema za obojicu, bez opasnosti za brejk.

1:2 – Rivali za trofej čuvaju servis na startu ovog seta. Federer održava visok nivo igre, dok se Đoković muči da nađe svoj ritam.

II SET

25 minutes later…@rogerfederer levels up, winning the second set 6-1 vs Novak Djokovic #Wimbledon pic.twitter.com/4Q0vNZjHIn — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

7:6, 1:6 – Treći brejk pravi Federer i sa 6:1 dolazi do 1:1. Đoković je igrao loša dva seta i ima 1:1. Zbog toga prvi reket svijeta mora biti favorit!

1:4 – Čuva Federer ta dva brejka viška, ali se Đoković upisao na semafor drugog seta.

0:3 – DUPLI brejk. Đoković je stao, Federer nastavio da igra i juri ka drugom setu.

0:1 – Prvi brejk. Federer ga pravi, ima prednost na startu drugog seta. Pad koncentracije Đokovića.

I SET

7:6 – Izuzetno čudan taj brejk sa velikim brojem mini brejkova. Na kraju Đoković je došao do seta. Nije igrao dobro, a vodi 1:0. Đoković sada na pravom putu da osvoji titulu.

6:6 – Đoković bez problema stiže do taj brejka. Bez izgubljenog poena.

5:6 – Federer je sada imao problema. Nije u ovom gejmu servirao kako želi, ali je uspio nakon izjednačenja i duple servis greške da sačuva servis i osigura makar taj brejk.

5:5 – Federer je imao šansu. Dva puta došao je na dva poena do seta, ali je Đoković tada pronašao najbolje servise na meču! Bez brejka.

4:5 – Ista meta isto rastojanje. I dalje igrači koji serviraju kontrolišu dešavanja. Devet gejmova, jedna brejk lopta, bez brejka.

3:4 – Obojica su veoma lako sačuvala servis. Đoković poenima sa osnovne linije, Federer je tri puta vrlo uspješno izašao na mrežu. Đoković ima izuzetno skroman procenat ubačenog prvog servisa pa može biti vrlo zadovoljan činjenicom da nije dozvolio brejk.

2:3 – Prvo uzbuđenje i na servisu Federera. 00:30 je bilo, ali onda tri servis vinera i odličan napad. Bez brejka i dalje.

2:2 – Prva brejk lopta i velika šansa za Federera, ali je promašio forhend. Đoković se spasio i poravnao.

1:2 – Bez brejka poslije tri gejma. Imao je Đoković šansu u prethodnom da dođe do izjednačenja, ali je promašio dropšot. Djeluje da će prvi teniser svijeta kontrolisati duže relije, pa je Federeru prvi servis presudan.

Đoković je do finala došao pobjedom protiv Bautiste Aguta sa 3:1, dok je istim rezultatom Federer izbacio Rafaela Nadala.

Novak juri 16. grend slem titulu, a Federer 21. i deveti trofej na Vimbldonu.

Srpski teniser dobio je 25 dosadašnjih međusobnih mečeva, Federer 22. Đoković vodi 9:6 na grend slemovima, a dobio je i dva finala na Vimbldonu.