Uživo: Tim – Đoković 4:6; 6:4; 3:0

Novak Đoković i Dominik Tim igraju finale Australijan opena.

tok meča:

III set

3:0 TIM DUPLI BREJK! Đoković nastavlja da igra ispodprosječno. Tim to sjajno koristi i kontroliše rezultat. Dobio je pet uzastopnih gejmova.

2:0 Đoković svoje šanse ne koristi. Tim je trenutno bolji igrač i ima prednost.

1:0 BREJK! Tim opet oduzima servis očajnom Đokoviću, koji je već neko vrijeme u kontra ritmu.

II set

