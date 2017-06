Uživo: Nadal – Vavrinka 1:1

Rafael Nadal i Stan Vavrinka sastaju se u finalu Rolan Garosa.

UŽIVO:

PRVI SET:

1:1- Uzvraća Vavrinka. Izgubio je prvi poen, a potom pogodio nekoliko dobrih udaraca i lako došao do izjednačenja.

1:0- Siguran servis gem za Nadala na startu, bez izgubljenog poena.

Španac juri rekordnu 10. titulu u Parizu, dok će švajcarski teniser pokušati da ponovi uspjeh iz 2015. godine, kada je u finalu pobijedio Novaka Đokovića.

Upravo će danas Kup musketara dobiti novog vlasnika jer je srpski teniser prošle godine u meču za trofej bio bolji od Endija Mareja.

Nadal je u karijeri osvojio 14 Gren slem trofeja, a Vavrinka tri, ali je zanimljivo da momak iz Lozane nikada nije poražen u meču za najvažniju titulu u tenisu.

Jednom su igrali u finalu Gren slema, prije tri godine u Melburnu, kada je Stan slavio sa 3:1 u setovima.

"I think to play Rafa on clay in French Open in a final is probably the biggest challenge you can have in tennis." pic.twitter.com/TNhlx9KQp8

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2017