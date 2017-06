Vavrinka oduvao Čilića za polufinale RG

Švajcarski teniser Stan Vavrinka je sjajnom igrom sa ubjedljivih 3:0 za samo 100 minuta pobijedio Marina Čilića u četvrtfinalu Rolan Garosa.

Šampion iz 2015. godine dominirao je tokom cijelog meča i nije hrvatskom teniseru dao ni gram nade.

👏👏👏 Victoire contre @cilic_marin et 3e demi-finale consécutive à RG pour @stanwawrinka Third SF in a row for Stan Wawrinka! 💪 #RG17 pic.twitter.com/7o4Ium1OX5

Jedini brejk u prvom setu viđen je u drugom gemu, kada je Vavrinka poveo 2:0 i tu prednost sačuvao do kraja uvodne dionice do konačnih 6:3.

Ranim brejkom Švajcarca počeo je i drugi set, ali je Čilić uspio da vrati, oduzme servis rivalu i izjednači na 3:3.

Međutim, to je bilo sve od Marina za danas. Sljedeća tri gema drugog seta dobio je Vavrinka, a potom i bez problema sa 6:1 riješio u svoju korist posljednji dio igre.

Keep Calm and 👉🙂 On@stanwawrinka bests Cilic 6-3 6-3 6-1 to secure a spot in his 3rd consecutive #RolandGarros semifinal.#RG17 pic.twitter.com/vyL56knghE

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2017