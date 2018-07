Veliki povratak otpisanog: Novaku četvrti trofej na Vimbldonu!

Majstor se vratio u velikom stilu – Novak Đoković rutinski je u finalu Vimbldona pobijedio sa 3:0 Kevina Andersona i osvojio četvrti trofej na najvećem turniru na svijetu.

Well worth the wait.@DjokerNole is a Grand Slam champion once again after beating Kevin Anderson 6-2, 6-2, 7-6(3) in the Wimbledon final 🏆#TakeOnHistory pic.twitter.com/3H6cWWiVoh — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018

Srpski teniser stigao je do 13. Gren slem pehara u karijeri, prvog još od Rolan Garosa 2016. godine. Poslije pobjede u epskom polufinalu nad Rafaelom Nadalom, Novak je stekao ogromno samopouzdanje i danas, kao nekad, dominantno stigao do pobjede.

U prva dva seta Đoković je dominirao. Po bukvalno istom receptu oduzimao je po dva puta servis Andersonu i bez problema sa po 6:2 rješavao u svoju korist te setove.

Anderson je najbolje igrao u trećem setu, propustio nekoliko brejk i set lopti na servis Đokovića i dozvolio mu da odvede taj dio igre u taj brejk.

Tada je Novak pokazao zašto je veliki šampion i sa 7:3 došao do novog velikog trofeja.

Od sjutra će biti među 10 najboljih igrača svijeta, a do kraja sezone neće braniti nijedan poen i ima priliku da možda napadne i sam vrh ATP liste.

B.J.

Tok meča:

TREĆI SET:

7:6- NOVAK ĐOKOVIĆ JE OSVOJIO ČETVRTI VIMBLDON U KARIJERI! 7:3 za srpskog tenisera u taj brejku!

6:6- Spasio je još tri set lopte Novak i na kraju as udarcem izborio se za taj brejk.

5:6- Bombarduje sa servisa Anderson, lako dolazi do 6:5.

5:5- Spasio je dvije set lopte Đoković i sačuvao servis i pored čak tri duple servis greške u ovom gemu.

4:5- Uz dva asa lako je Anderson osvojio servis gem.

4:4 – Anderson je uz pomoć mreže došao do brejk lopte, ali je ponovo Đokovićev servis bio sjajan i Srbin je izjednačio.

3:4- Anderson je pogodio tri asa i lako sačuvao servis.

3:3 – I treći gem u trećem setu Đoković dobija sa nulom.

2:3- Uz malo problema Anderson je sačuvao servis, na 40:30 pogodio je sjajan forhend, koji Đoković nije uspio da vrati.

2:2- Đoković opet sa nulom,odlično servira srpski teniser u ovim trenucima.

1:2- Anderson je opet siguran, dobri servisi i snažni forhendi sa osnovne linije.

1:1- Uzvraća Novak, gem sa nulom.

0:1- Za razliku od prethodna dva seta, Kevin Anderson treći otvara dobrim servisima i laganim gemom.

DRUGI SET:

Within his grasp…@DjokerNole is just one set away from a fourth #Wimbledon title after winning the second 6-2 pic.twitter.com/KijbxTiElG — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018

6:2- Đoković vodi 2:0 u setovima! Anderson je zaigrao agresivnije, stigao prvi put do brejk lopte, ali je Novak uspio da odigra veoma dobro, pogodi jedan prelijep bekhend i servis vinerom zaključi drugu dionicu.

5:2- Uz jedan izgubljeni poen, Kevin je uspio da ostane u setu. Sada će Novak servirati za 2:0.

5:1- Pokušao je Anderson da bude agresivan, pogodio nekoliko dobrih riterna, prvi put je odveo gem na Novakov servis u izjednačenje, ali je Đoković ipak sačuvao servis.

4:1- Dupli brejk opet za Đokovića, sigurna prednost i u drugom setu. Došao je srpski teniser do 15:40 i poslije nove greške Andersona došao do gema.

3:1- Novak je izgubio prvi poen u gemu, ali je potom pogodio dva asa i dva servis vinera.

2:1- Anderson je jedva dobio gem, iako je imao 40:0. Poslije dva izjednačenja sačuvao je ipak servis.

2:0- Potvrdio je Đoković brejk.

1:0- I drugi set počinje brejkom Đokovića. Odlični riterni, Anderson ne servira kao u prethodnim mečevima na turniru, a između setova imao je i manju intervenciju doktora, koji je masirao njegovu desnu ruku.

PRVI SET:

So far, so good…@DjokerNole takes a speedy lead in the #Wimbledon final, winning the first set 6-2 in 29 minutes pic.twitter.com/uRnpbOLvB9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018

6:2- Set za Đokovića! Lako je još jednom osvojio gem na svoj servis i poveo poslije 29 minuta.

5:2- Anderson je dobro odservirao i ostao u setu, ali će poslije pauze, Đoković servirati za 1:0.

5:1- Gem sa nulom, Đoković zasad kontroliše meč.

4:1- Dupli brejk za Novaka. Tri forhenda pogriješio je Anderson, Đoković je dobro riternirao i ima veliku prednost u prvom setu.

3:1- Siguran je opet Đoković na servisu, ispustio je samo poen.

2:1- Odlični servisi Andersona i gem sa nulom.

2:0- Uz jedan izgubljeni poen, Đoković je potvrdio brejk.

1:0 – Brejk za Đokovića na startu. Loš servis gem za Andersona, koji je na brejk loptu napravio dvostruku servis grešku. Prethodno dobri riterni Srbina.

Srpski teniser pokušaće da osvoji četvrti pehar na nezvaničnom prvenstvu svijeta, dok će momak iz Južnoafričke Republike juriti prvu Gren slem titulu u karijeri.

U polufinalu je Novak pobijedio Rafu Nadala sa 3:2 poslije meča koji je u dva dana trajao pet i po sati.

Sat duže na terenu ostao je Kevin, koji je savladao Džona Iznera istim rezultatom, dok je u odlučujućem dijelu igre bilo 26:24 za njega.

Đokoviću je ovo 22 finale na najvećim turnirima, osvojio je 12 titula.

Anderson je jesenas stigao do meča za trofej na US openu, kada ga je savladao Rafael Nadal.

Đoković i Anderson dosad su igrali šest puta, a srpski teniser slavio je u pet navrata.