Veoma je jadno ako teniseri neće da igraju jer ne mogu da dovedu kompletnu pratnju na teren

Patrik Mekinro prozvao je tenisere, koji su nezadovoljni jer će zbog bezbjednosnih mjera na US openu moći da dovedu samo jednu osobu.

Prethodnih dana su zagovornici da se ove godine ne igra u Njujorku bili i vodeći svjetski teniseri, Novak Đoković i Rafael Nadal.

“Ako Novak Đoković kaže ‘želim da dovedem ženu, sina, itd, itd’, on to može da uradi tako što će iznajmiti kuću ili će ih dovesti u hotel. Ali, te iste ljude neće moći da dovodi u kompleks.Igrači će donositi lično odluke i ako su zabrinuti za zdravlje i bezbjednost, to će vjerovatno uticati na njihovu odluku. Ali, ako teniser ne žele da igraju jer ne mogu da dovedu kompletnu pratnju na teren… to je za mene jadno, veoma jadno”, rekao je Mekinro.

US open će se igrati od 31. avgusta do 13. septembra.