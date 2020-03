Vimbldon pred otkazivanjem

Prvi put poslije Drugog svjetskog rata, neće se održati Vimbldon, prenosi BBC.

U Londonu su u toku brojni sastanci na ovu temu, ali prema informacijama koje stižu sa Ostrva, ovog ljeta se neće igrati na terenima Ol Ingland klaba.

A series of emergency meetings is under way to decide whether Wimbledon can go ahead this year.

And cancellation seems ‘inevitable’.

In full: https://t.co/1ihLwKAqOD pic.twitter.com/1ByEnrad0a

— BBC Sport (@BBCSport) March 31, 2020