Za Kirjosa je Marej bolji od Đokovića

Nik Kirjos i Endi Marej ćaskali su putem Instagram lajva i tom prilikom je Australijanac pohvalio Škota, istakavši da je bolji od Novaka Đokovića.

Marej je svojevremeno bio prvi reket planete, ali je posljednjih godina zbog problema sa povredama daleko od svjetskog vrha.

“Mislim da je trebalo da imaš karijeru jednog od najboljih tenisera svih vremena. Neću da zvučim kontroverzno, ali iskreno, po mom mišljenju si bolji od Đokovića. Onda bi mi ljudi rekli na društvenim mrežama: ‘Đoković je osvojio to i to’. Ali on na mom servisu kao da je igrao ‘između dvije vatre’, nije mogao da ga vrati (Kirjos vodi 2-0 u mečevima s Novakom). Dok si ti na lopti i kažeš: ‘Udariću je, idem na viner’. To je moje mišljenje“, rekao je Kirjos, nakon čega je Marej istakao da rezultati to ne potvrđuju.

“Da, ali oni pravi znaju znanje. Đoković je izbjegavao moj servis, ti si ga napadao kao lav“, poentirao je Kirjos.

Đoković je trenutno na čelu karavana, a treći na vječnoj listi po broju Gren slem titula.

Protiv Marija vodi 25-11 u međusobnim mečevima.