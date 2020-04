Za Serenu je Federer najbolji svih vremena

Američka teniserka Serena Vilijams nema dilemu ko je najbolji igrač svih vremena.

Serena kaže da je to Rodžer Federer, protiv koga je imala priliku da igrana prošlogodišnjem Hopman kupu u miks-dublu.

“Bila sam toliko uzbuđena, to je bukvalno bio meč moje karijere. Igrati protiv takvog velikana, protiv nekoga kome se toliko divite, i to još u takmičarskom meču, to se ne dešava tako često. On je najveći svih vremena, na terenu i van njega“, kaže Serena, koja je rođena 1981. godine kada i Federer.

Amerikanka je u karijeri osvojila 23 Gren slem titule, a Federer 20.