Zvanično: Rolan Garos u novom terminu zbog koronavirusa

Rolan Garos će se ove godine igrati od 20. septembra, do 4. oktobra, saopštili su organizatori Otvorenog prvenstva Francuske u tenisu.

Pandemija koronavirusa potpuno je paralisala i tenisku sezonu, brojni turniri su otkazani, a jedan od najvažnijih prolongiran je za četiri mjeseca.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA

