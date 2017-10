Gojković pred meč sezone: Nema mjesta euforiji, nismo još u Ligi šampiona

Jadran je blizu plasmana u Ligu šampiona, ali trener Novljana Vlado Gojković ne dozvoljava euforiju.

Crnogorski prvak pobijedio je u prvom susretu plej ofa za plasman u elitno takmičenje Marsej u gostima 7:6.

“Plaši me euforija, a mjesta tome nema. Imamo dobar rezultat iz Marseja, ali ostao je još jedan meč. To što se igra u Herceg Novom ne znači ništa. Pa mi smo pobijedili Mladost u Zagrebu, zar ne? Marsej ima jako iskusnu ekipu, a centralna figura tima je naš bivši igrač, golman Šćepanović. Odlično se snašao i odlično igra bivši vaterpolista Budve Bogdan Đurđić. Moramo da imamo isti pristup kao u Francuskoj. Moramo da se borimo do posljednjih atoma snage. Samo tako možemo do grupne faze Lige šampiona. Rekao sam da je euforija zabranjena, a plaše me oscilacije jer Jadran ima mladu i neiskusnu ekipu. Dokaz za to su dešavanja u Zagrebu. Vodili smo protiv Spartaka sa 5:3, izgubili sa 7:5. Kada se očekivalo da psihološki padnemo, nadigrali smo Mladost”, rekao je Gojković za Sport Klub.

Mladi stručnjak nada se i da će njegov tim imati veliku podršku sa tribina.

“Očekujem da će bazen biti ispunjen do posljednjeg mjesta i da će nam navijači dati željeni vjetar u leđa. Nastojaćemo u narednom periodu da igrače rasteretimo pritiska, jer mlada ekipa koju vodim nije navikla da igra ovako važne mečeve a da pri tome nosi breme ili ti ulogu favorita. Optimista sam. Ali, ponavljam još jednom. Samo ako ponovimo partiju iz Marseja ili onu protiv Mladosti u Zagrebu možemo se nadati plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona”, dodao je Gojković.

Jadran će Marsej dočekati u srijedu u Herceg Novom.