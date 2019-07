Gojković: Sami smo krivi što nismo pobijedili Srbiju

Selektor Crne Gore Vladimir Gojković kazao je da su “ajkule” same krive što nisu sačuvale prednost i pobijedile Srbiju na startu Svjetskog prvenstva.

Naš tim je u završnici ispustio dva gola prednosti i na kraju remizirao sa Srbijom 10:10.

“Bili smo loši u početku, stalno smo jurili zaostatak, išlo je i do tri gola. Vidjelo se na kraju druge četvrtine da preuzimamo kontrolu igre i da imamo dosta veći broj šansi koje nijesmo iskoristili. Uspjeli smo da okrenemo rezultat u trećoj i čevrtoj četvrtini, da dođemo do dva gola razlike, nije moglo bolje. Možemo reći da smo izgubili meč koji smo imali u rukama, našim greškama. Primili smo dosta neočekivanih golova. Srbija je bila izuzetno dobar protivnik, ali smo od polovine meča imali sve u našim rukama. Zašto je početak bio spor? Prva utakmica, novi bazen, plivanje je bilo malo loše. Tek početkom druge smo počeli bolje da plivamo, ali nijesmo to valorizovali na način na koji smo mogli. Igrač više u početku je bio loš, kasnije smo neke iskoristili. Imali smo veliki broj šansi, sami smo krivi što nijesmo slavili u ovom meču”, rekao je Gojković.

Aleksandar Ivović ističe da naša selekcija neće odustati od prvog mjesta u grupi koje vodi direktno u četvrtfinale.

“Igrali smo u naletima i mi i oni. Oni su u dva navrata imali tri razlike. Sa druge strane, mi smo u svakom momentu znali šta radimo, imali smo dosta igrača više, ali je bila loša realizacija. Možda je to razlog što na kraju nijesmo odnijeli sva tri boda. Ima dosta pozitivnih stvari koje možemo da izvučemo iz ove utakmice. Naše samopouzdanje je bilo veliko i to se vidjelo oba puta kada smo gubili po tri gola razlike. Nijesmo odustajali, imali smo veliku želju da dobijemo ovu utakmicu. Treba čestitati reprezentaciji Srbije koja ima veliki individualni kvalitet, Mandić nam je dao tri gola, i na njega smo htjeli da obratimo najveću pažnju. Ali, pored svega toga, on ima izvanredan individualni kvalitet, i on ih je na kraju vratio u život. Ne odustajemo, i dalje imamo šanse da budemo prvi u grupi. Igraćemo ovako i protiv Grčke samo da popravimo igrača više”, poručio je Ivović.

Bogdan Đurđić dao je dva važna gola u trenucima kada je naš tim preokrenuo rezultat.

“Prvo poluvrijeme i dio drugog smo bili u zaostatku. Nije se lako vratiti nakon 4:1, još prvi meč. Ali, kako nama tako i njima. Uspjeli smo da preokrenemo, i šteta da nijesmo sačuvali dva gola prednosti. Morali smo postići još jedan gol kasnije. Ostaje žal, ali je ovo tek prva utakmica. I dalje imamo šanse da obezbjedimo prvo mjesto i direktan plasman u četvrtfinale. Igrača više moramo malo popraviti, morao bi da bude brži. I da uputimo više šuteva iz zone. Odbrana je bila dobra”, istakao je Đurđić.

Crna Gora će u srijedu od 12.10 igrati protiv Grčke.