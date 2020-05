Ivović spreman da u kapici Jadrana odigra revijalne turnire

Aleksandar Ivović spreman je da u kapici Jadrana, ako Stručni savjet odluči, a Upravni odbor VPSCG potvrdi, odigra četiri revijalna turnira sve u cilju promocije vaterpolo sporta u Crnoj Gori.

Ideja postoji, ali do 3. juna treba sačekati na odluku: da li će početi prvenstvo ili će se posegnuti za revijalnim turnirima čiji bi domaćini bili primorski gradovi i Podgorica. Ako se krene u priču oko revijalnih turnira, onda bi domaće klubove pojačali reprezentativci koji nastupaju u inostranstvu.

“Sviđa mi se ideja u slučaju da se liga ne bude igrala. I nama će, poslije određenog broja treninga, nedostajati utakmice. Ljudi koji vode vaterpolo su razmišljali da naprave afirmativnu ligu i da reprezentativci, koji nastupaju u inostranstvu, igraju za klub, u gradu u kojem žive. Siguran sam da bi se utakmice prenosile na TV-u, što bi bilo dobro za afirmaciju vaterpola. Neki od nas dugo su vani i možda su se navijači malo uželjeli da nas gledaju u domaćim klubovima, a i nama bi utakmice značile. Ako bi se dobro rasporedili, siguran sam da bi utakmice bile kvalitetne i zanimljive”, kazao je Ivović, član Pro Reka.

Poput svojih kolega iz reprezentacije, zadovoljan je radom u protekle tri sedmice. Motivacija je bila na nivou.

“Sa jedne strane smo bili motivisani da poslije dva mjeseca uđemo u bazen. Stručni štab je uradio dobar posao, a imao je razumijevanje za pauzu koja je bila zbog virusa. Prve dvije sedmice poslužile su kao uvod u jači i zahtjevniji rad. Mislio sam da će teže da nam padne sve to nakon duge pauze, ali nije nam bilo teško. Upale mišića su prošle, a mi smo se približili onome što radimo kada se spremamo za velika takmičenja”.

Sva moguća igračka sila je upregnuta, nedavno su i mlađi igrači ušli u treninge. Plan za ljeto je dobro osmišljen.

“Savez i stručni štab napravili su dobar plan. Pozvali su sve najbolje što Crna Gora ima u vaterpolu od najmlađih igrača do igrača koji nastupaju za seniorski tim. Ozbiljno se radi, a mlađi odrađuju treninge po sistemu seniorskog tima. I oni će, siguran sam, da napreduju kroz ova dva mjeseca. Stručni štab će maksimalno da im se posveti, a odlična stvar je što će raditi individualno. Zbog toga na sve ovo gledam kao na nešto pozitivno”.

Za Ivovića nema problema oko angažmana u slavnom Reku. U kontaktu je sa klubom, najave su optimistične. Mnogi

od klupskih kolega će 3. juna početi sa pripremama u nacionalnom timu.

“Reprezentativci iz Reka, a njih je 99 odsto, počeće 3. juna pripreme sa reprezentacijom. Kreću iz Sirakuza, biće tamo mjesec i po, a ima najava da bi krajem jula mogli da organizuju, u bazi pored Rima gdje je Akvatik centar, turnir na kojem bi, ako sve bude kako treba, pozvali nas i Špance. Oni bi nastupali sa dva tima. Možda bi i taj turnir mogli da iskoristimo da se što bolje pripremimo za ono što nas čeka krajem godine u kvalifikacijama za Olimpijske igre”.

Korona virus je uticao na finansije mnogih klubova. Mnogim igračima su smanjeni ugovori, neki nijesu isplaćeni, a mnoga poznata vaterpolo imena još uvijek su bez angažmana.

“Neminovno je bilo da se sve ovo odrazi na ekonomsku situaciju u svijetu, a ne samo na sport. Svjedoci smo da mnoge velike kompanije kubure sa finansijskim problemima. Što se tiče sporta, neki više, a neki manje ispaštaju. Vaterpolo, koji nije profitabilan, ispašta možda više, pogotovo manji klubovi koji nijesu imali čvrstu finansijsku konstrukciju. Lično imam sreću da igram za Reko koji ne zavisi od sponzora koliko od jednog čovjeka koji je dosta bogat. Iz kluba su nam kazali da će nam plate podijeliti u više rata i sa te strane nećemo imati problema. Ali je zato u mnogim klubovima bilo velikih rezova. Žao mi je što se to odrazilo na moje kolege. Nije to bila njihova krivica, bila je veća sila, a neki klubovi su to zloupotrijebili. Neki koji su finansijski bili dobrostojeći otpuštali su neke igrače prije kraja sezone, da bi ušteđeli na posljednje dvije, tri plate. To mi se nije sviđelo. U svakom slučaju, ova situacija se odrazila na tržište. Ali vjerujem da će se život, a samim tim i sport, vratiti u normalu”.