Jadran brani trofej u Podgorici

Podgorica će u petak i subotu biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore. Na bazenu SC “Morača” u prvom polufinalu u petak, u 18 sati sastaće se Jadran Carine i Primorac, dok će od 19 i 45 igrati Budvanska rivijera i Cattaro. Finale je na programu u subotu u 17 sati i 30 minuta.

Pomoćnik sekretara za kulturu i sport Glavnog grada, Miloš Antić poželio je dobrodošlicu učesnicima finalnog turnira.

“Sa organizacione strane uradili smo sve da turnir bude odigran na vrhunskom nivou. Debitujemo što se tiče klupskog vaterpola u Podgorici i to je još jedna prilika da u Glavnom gradu promovišemo vaterpolo kao sjajan spoort i da podgorička publika to ispratriti na pravi način. Ovo je prava stvar i za lokalni vaterpolo klub Budućnost da vidi kako rade najozbiljniji crnogorski klubovi. To neće biti kraj saradnje Vaterpolo plivačkog saveza i Glavnog grada, jer nas već od 2. do 5. januara očekuje međunarodni turnir, u okviru priprema za Evropsko prvenstzvo “, kazao je Antić.

Trener Jadrana Carine, Petar Radanović kazao je da je njegov tim favorit, ali da će to morati da opravda u bazenu.

“Očekujem zanimljivu utakmicu, ne bježimo od uloge favorita. Primorac ima mladu ekipu, ali izuzetno hrabru i borbenu, koja uvijek daje sve od sebe. Moraćemo da dokažemo da smo bolji i da zaslužujemo fionale”, rekao je Radanović, dok je trener mlađih kategorija Primorca, Uglješa Brguljan poručio da će Kotorani uraditi sve da polufinalni meč učine što zanimljivijim.

“Nama je primarni cilj opstanak u Triglav Regionalnoj A1 ligi i da mlade igrače tehnički i taktički podignemo na veći nivo. Protiv Jadrana želimo da popravimo neke stvari koje nijesu funkcionisale u našem posljednjem međusobniom duelu i dovedemo ih na veći nivo. Cilj nam je da vidimo gdje smo u odnosu na Jadran.”

U drugom polufinalu uloga favorita pripada Budvanskoj rivijeri.

“Imamo ulogu favorita u polufinalu i ne bježimo od toga. Moramo odigrati maksimalno angažovano da ne bi došlo do iznenađenja”, rekao je pomoćni trener Marko Franeta.

Trener Cattara, Ivan Bjelobrković smatra da je ovo dobra prilika za mlade igrače da pruže svoj maksimum i skrenu pažnju na sebe.

“Mi ćemo pokušati da uradimo neke stvari na kojima insistiramo godinu i više. Neće biti lako, dosta stvari ne zavisi od nas. Ukoliko naučimo neku novu lekciju onda je to pravi put”, kazao je Bjelobrković.

Trofej brane vaterpolisti Jadrana Carine, koji su u prošlogodišnjem finalu pobijedili ekipu Budve. Ulaz na bazenu SC “Morača” u Podgorici za sva tri meča biće slobodan.