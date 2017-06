Jadran odbio pozivnicu za Evroligu

Vaterpolo klubu Jadran ponuđena je vajld karta za Evroligu, čast za šampiona Crne Gore, ali finansijski momenat nije najbolji. Poznato je da naš trofejni vaterpolo klub odavno kuburi sa finansijama i da se zbog toga potpuno okrenuo domaćem kadru i stvaranju igrača.

“Veliki je to trošak za naš klub. Otprilike bi to bilo dodatnih sto hiljada eura. U pitanju je kotizacija, putovanja, takmičenja, sedam utakmica kod kuće, TV produkcije, sve bi to moralo da je na većem nivou koji ne možemo sa finansijske strane da ispratimo. Poziv je privlačan, sa ugovorom na četiri godine”, kazao je sportski direktor Miloš Mračević.

Jadran od naredne sezone neće računati na Miloša Šćepanovića, Stefana Vidovića i Željka Kovačića. Tri važna igrača su otišla, a o nekim pojačanjima još uvijek se razmišlja.

Novljanima je bio interesantan Bašić iz Mladosti, ali od toga nema ništa. Na listi želja šampiona Crne Gore su mladi, talentovani igrači, pod uslovom da nijesu skupi.