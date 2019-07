Janović: Bili smo bolji, sudija naklonjen Grcima

Mlađan Janović odigrao je odličan meč protiv Grčke, ali nije naša selekcija nagrađena pobjedom.

Grci su se vratili nakon minus 3, a tome su pomogle i sudije. Kada smo stvorili tu maksimalnu prednost, sudije su odmah odreagovale dvostrukim isključenjem.

U tom momentu odnos u faulovima bio je nevjerovatnih 9:1!

“Ovaj rezultat je najmanje odgovarao i nama i Grčkoj, pa i Srbiji. Imali smo prednost, oni su uspjeli da se vrate, radi se o odličnoj ekipi. To je maltene Olimpijakos koji već godinama dominira u Evropi i pobjeđuje najbolje ekipe. Bukvalno je to ta ekipa. Odigrali smo dobro napad, dobar je bio i igrač više, u finišu je malo zakazao. Dvije odlične ekipe, odličan meč, mislim da smo trebali mi da pobijedimo. Par čudnih odluka rumunskog sudije. Bio je malo naklonjen Grčkoj, pogotovo par posljednjih odluka, kada nije svirao očigledna isključenja. Svi kažu to ne treba gledati, ali je bitno. U prvom poluvremenu imali su samo jedno isključenje. Prvu i posljednju četvrtinu nam je uskratio dosta toga. To je neko moje viđenje, ali idemo dalje. Vidjećemo dal ćemo igrati četvrtfinale ili osminufinala.” poručio je Mlađan.