Ključ je Gojkovićev sistem

“Što smo slavili, slavili smo. Dan i dosta. Kup je iza nas, prošao je, okrećemo se novim obavezama. Iskreno, navikli smo na domaće trofeje. Ali, svakako da sam zadovoljan što smo na efektan način završili godinu. Prije svega, čestitao bih svima u ekipi na ostvarenim ciljevima ove godine, uradili smo veliki posao. Mnogo smo radili i napredovali, a to se vidi. Želim da podsjetim na priču od starta sezone kako smo slabiji, ali mislim da smo pokazali da smo miljama ispred ostalih što se tiče Kupa i prvenstva i naše lige”, kazao je Vladan Spaić, dan nakon što je sa Jadranom u Nikšiću podigao trofej namijenjen najboljoj ekipi na finalnom turniru domaćeg Kup takmičenja.

Novljanima godinama nema premca u Crnoj Gori. Osim što osvajaju trofeje, u Jadranu se prave igrači. Koliko god da u nove sezone ulaze sa mukom oko odlazaka igrača, trener Vladimir Gojković uglavnom uspijeva da nadomjesti mnoge stvari. Istina, u ovoj sezoni nijesu uspjeli da dođu do grupne faze Lige šampiona, ali plasmanom među četiri u Evrokupu ostvarili su cilj.

“I u Jadranaskoj ligi do sada guramo kako treba. Odradili smo odličan posao, izgubili samo od Juga i Madosti, ekipa koje se bore za završni turnir Lige šampiona. Možda

smo mogli Dubrovčane da iznendimo, ali nema veze, nemamo nijedan kiks. Uspjeli smo da dođemo do polufinala Evrokupa. Igraćemo sa mađarskom ekipom OSC u finalu prije finala. Treba da vjerujemo, imamo kvalitet da osvojimo trofej, vjerovaćemo do kraja, a što će biti vidjećemo. Svakako smo u prvom dijelu sezone uradili sve što je bilo do nas, pričam o nama igračima, stručnom štabu i klubu uopšte. Od podrške ljudi iz grada, a svima bi bilo bolje i bili bi srećniji, očigledno nema ništa. Ali, nije moja stvar da pričamo tome.”

Mladi centar Novljana vidi u sistemu uspjeh koji godinama pravi njegov tim.

“Gojković je napravio sistem rada i vrijednosti koji savršeno funkcioniše. Ko god da ode, mjesto se popuni sa mladim igračima, a neki drugi preuzimaju liderske stvari. Odlasci se godinama ne osjećaju. Sad, za završnicu Lige šampiona, potrebno je finansijski dovesti jednog ili dva igrača da bi se sve baš skockalo. Međutim, ni to ne utiče da svake godine igramo odličan vaterpolo i sa najboljima ekipama. Dobijamo one ekipe koje su bolje na papiru. Napravljen je sjajan sistem. Uopšte ne patimo u odnosu na prošlu godinu, ni rezultatski, a ni igrački, vidjećemo što će biti u nastavku. Da li će sezona biti baš uspješna, zavisiće od toga da li ćemo osvojiti Evrokup. Imamo preduslove, sa dobrom hernijom, odnosom i kvalitetom. Sa dosta reprezentativaca i Gojkovićem na klupi, možemo dosta toga da napravimo.

U Jadranskoj ligi Jadran cilja završni turnir.

“Liga je jača za tri evroligaša, plus i za nas iz Evrokupa. Siguran sam da je jača nego nekoliko posljednjih godina što je bila. Nadam se da ćemo ostvariti želje i da će na kraju sezone rezultati govoriti o nama.”

Spaić polako, ali sigurno, raste u centra svjetskih razmjera. Zahvalan radu i Jadranu. Prošle godine je mogao da promijeni sredinu.

“Treniram dosta, šef je zadovoljan, ne bih mogao da igram da mi ekipa ne vjeruje. Ne bih dobijao toliko lopti. Trudim se da im vratim golovima, borbenošću, kvalitetom, prije svega odbranom. Mislim da ide sve kako treba i osjećam napredak. Vjerujem u sebe, a vrijeme je ispred mene.”

Želi i u narednoj sezoni da bude dio priče Jadrana.

“Prije svega zbog rada sam ostao, mlad sam igrač koji ima od koga da uči i napreduje u Jadranu. Idem ka ozbiljnim visinama, znam koliko sebe dajem, nijesam pogriješio što sam ovdje. Sto će biti dogodine, ne znam, jer ne znam kakva će biti ekipa. Imam ugovor, moje i želje kluba su da ostanem. Ambicije su vezane za vrhunski vaterpolo i Ligu šampiona. Vidjećemo što će biti, tek smo na pola sezone”, rekao je Spaić.