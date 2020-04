Korektni Marsej

Čelnici Vaterpolo saveza Francuske juče su odlučili da se šampionat završi, a Marsej naših reprezentativaca Uroša Čučkovića, Bogdana Đurđića i člana stručnog štaba ,,ajkula“ – golmana Miloša Šćepanović, ovakvu odluku dočekao je na čelu tabele. Međutim, Marseju neće pripasti šampionski pehar. Savez je donio odluku da se poredak sa tabele, kada je došlo do prekida lige, iskoristi za učešće ekipa u evro kupovima.

“Obavijestili su nas o odluci, liga je prekinuta, a konačan plasman računaće se za evro kupove”, ispričao je Čučković.

Bez obzira što su obaveze završili mnogo ranije, predsjednik Marseja ispoštovaće ugovore igrača.

“Predsjednik je rekao i nama i zaposlenima u klubu da neće biti problema što se tiče isplata i ostaćemo tu svi”.

Naš reprezentativac je u Marseju sa suprugom. Vratio se u Francusku nakon što je sa reprezentacijom igrao na turniru u Njemačkoj.

“Kada sam došao ubrzo su granice počele da se zatvaraju. Odlučili smo da ostanemo, najvjerovatnije do 11. maja. Znamo dobro kakva je situacija, niko ne želi da rizikuje, a mi smo ovdje i čuvamo se. Ne izlazimo puno, niti možemo. Otprilike na svakih sedam dana odemo do prodavnice po namirnice. I to samo uz dozvolu. Dobili smo papir gdje pišemo vrijeme kada kuću napuštamo. Na dan je dozvoljan izlazak na sat, ne više, i to na kilometar od zgrade ili kuće”.

To što je sport stao, za Uroša, makar u dijelu rada, ne predstavlja ogroman problem. Istina, fali bazen, zajednički trening, ali kada se mora, a situacija je takva kakva jeste, ništa nije teško.

“Čini mi se da imam više obaveza nego kada sam trenirao. Iz kluba sam uzeo spravu za veslanje, za aerobni trening, ostalo po kući radim koliko mogu. Plan rada šalju iz kluba, a iz reprezentacije Miloš je napravio ozbiljan program, tako da pratim njegov i klupski”.

Mjere u Francuskoj su postrožene, mada u regiji gdje je Marsej, na jugu Francuske, situacija nije toliko alarmantna.

“Na jugu je malo bolja situacija, pogotovo u ovoj regiji. Mada su mjere pooštrene i poštuju se. Zaista se vodi računa o svemu”.

Slobodno vrijeme Čučković ispunjava stvarima koje su mu nedostajale.

“Žena i ja smo se organizovali. Lično nadoknađujem ono što prije nijesam stizao da uradim od obaveza. Sad imam vremena za knjige, filmove, muziku, jogu”.

Naš reprezentativac ima još godinu ugovora sa francuskom ekipom.