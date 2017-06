Mlađan Janović propušta Svjetsko prvenstvo

Mlađan Janović gledaće Svjetsko vaterpolo prvenstvo sa tribina bazena „Dunav Arena“ u Budimpešti!

Jedna od glavnih uzdanica našeg tima odlučio je da preskoči naredni šampionat. Poput kolega iz reprezentacije Aleksandra Ivovića i Vjekoslava Paskovića, dugogodišnjem članu našeg A tima potreban je predah.

“Bilo bi lijepo da uzmemo medalju. Ovaj put neću biti u bazenu, ali ću ih sa tribina bodriti”, kazao je Mlađan koji se nedavno vratio iz Grčke, gdje je završio sezonu sa Olimpijakosom.

Brend je brend

On kaže da reprezentacija ima brend, građen i čuvan na temeljima rezultata.

“Možemo pričati da nije bitan rezultat, i stvarno nije, ali i svjetsko prvenstvo u klikerima je ipak svjetsko prvenstvo. Ako je Crna Gora u posljednjih osam godina igrala polufinala svakog takmičenja, to znači da postoji određeni respekt. Mjesto u samom vrhu Crna Gora drži zahvaljujući tim rezultatima. Bilo bi lijepo, kažem bez ikakvog pritiska, da Crna Gora napravi uspjeh. Naravno, ne mora to biti polufinale… Lično ne sumnjam u mlade, ne sumnjam ni u njihovu odgovornost, siguran sam da su spremni. Neki od njih su stasavali uz nas. Zbog toga je važno da osjete Svjetsko prvenstvo, da znaju šta je veliko takmičenje. Sigurno da imaju talenat, vrhunski su vođeni, treba samo da dođu i igraju bez pritiska. Mislim da mogu nešto da naprave, uz one iskusnije koji su ostali da igraju”.

Možda se vrati

Što će Mlađan dalje? Ostaje li u Atini, odlazi li u Italiju ili…

“Do 15. juna ću znati što se tiče Olimpijakosa. Prošle, godine sam ugovor potpisao tek 20. juna. Oni će razgovarati sa strancima. Lično sam otvoren za sve solucije, a sa Olimpijakosom, definitvno, cilj nije ispunjen. Ne znam šta da si napravio, pa da si igrao finale, kao što nijesi, kao i uvijek, odgovorni su stranci. Zbog toga ne znam što će biti. Imam još tu nekih ponuda. Standardno dolaze iz Italije, gdje se igra dobar vaterpolo”.

Nije isključio mogućnost povratka u Crnu Goru.

“Imam 33 godine, ako mi ne bude ni jedna ponuda privlačna, neću bježati od toga da se opredijelim za nešto drugo, posvetim, možda, vaterpolu u Crnoj Gori. Sve je u opticaju. Imam vremena da razmislim. Odložio sam neke ponude iz Italije za dvije sedmice”.

Olimpijakos nije ni blizu bio one ekipe koja je do fajnal-siksa važila za jednog od prva tri favorita. U četvrtfinalu Grci su izgubili od finaliste Juga.

“Nijesmo dobro odigrali, ali kad čovjek pogleda izgubili smo u ovoj sezoni od prvaka Evrope i viceprvaka. Izgubili smo od dva tima koja su igrala finale LŠ. A mi smo u Budmpeštu došli da igramo finale. Nijesmo uspjeli, tako da ostala mjesta za nas više nijesu bila važna”.