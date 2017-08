Novo takmičenje u vaterpolu: Evropa kup za najbolje reprezentacije

Evropska plivačka federacija (LEN) saopštila je danas da će najbolje selekcije sa Starog kontinenta učestvovati u novom takmičenju pod nazivom “Evropa kup”.

“Ovo će biti takmičenje koje će činiti najbolje svjetske ekipe jer prema aktuelnim rang listama, evropske reprezentacije vladaju na globalnoj sceni”, navodi se u saopštenju LEN-a.

Takmičenje će se zbog gustog kalendara održati u tri faze, sve tokom vikenda.

Prvo će se igrati tri grupe u različitim gradovima sa po četiri ekipe, a po dvije najbolje i dvije najbolje trećeplasirane će obezbijediti prolaz u drugu fazu.

Drugu fazu će činiti dve grupe sa po četiri tima, a dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe će proći u Superfinale.

Najbolje četiri reprezentacije će u Superfinalu igrati međusobno, svako sa svakim, a LEN je takav način ocijenio „najpoštenijim”.

Žrijeb za grupnu fazu takmičenja obaviće se u septembru tokom Evropskog prvenstva za juniore na Malti.

Grupna faza prvog Evropa kupa održaće se od 17. do 19. novembra, osam najboljih će igrati od 15. do 18. februara, a Superfinale od 6. do 8. aprila.

Takođe, Evropa kup će se po istom sistemu igrati i u ženskoj konkurenciji.