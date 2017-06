Obaveza je plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Draško Brguljan sa Sćepanovićem, Mišićem i Draškovićem protekle sedmice uključio se u rad reprezentacije, koja je od juče na Korčuli, na bazičnim pripremama. Kada završe najvažniji dio posla, okrenuće se lopti, turnirskim utakmicama i taktici.

Svi internacionalci koji će konkurisati za mjesto na Svjetsko prvenstvo u Budimpešti stigli su ili će se tek priključiti A timu iz jakih liga i velikih obaveza. Umor ih prati, pa je pitanje kada će se organizam rehabilitovati za julske zadatke.

“Generalno to je problem vaterpola. Sezona duga, mora se po meni napraviti neki model da igrači imaju pauzu, da dođemo odmorniji. Godinama nije slučaj, nadam se da ćemo poslije SP imati taj avgust. Svake godine ista priča da će biti, pa se uvijek desi nešto suprotno. Imali smo sreću da smo od Vlada dobili pauzu, izašao nam je u susret, odmorili smo, a što se mene tiče najteže mi je da se vratim u ritam prve sedmice. Poslije je sve ok”, rekao je Draško Brguljan.

Sve do početka SP u Budimpešti „crveni” neće praviti pauzu. Sa turnira će ulaziti u sparing treninge i utakmice. Treniraće sa Grcima, Špancima u Madridu, kasnije u Herceg Novom čeka ih posljednji filter.

“Poslije turnira u Atini, sparingovaćemo sa domaćinom, zatim sa Špancima, što je dobro, da znamo, u nekom eventualnom razigravanju, šta sve možemo da očekujemo. Bitno je što ćemo odigrati puno utakmica, a ja volim trening utakmice jer se stiče samopouzdanje i stvara hernija. Mislim da imamo sasvim dovoljno vremena da se spremimo za SP.”

Šta očekivati od podmlađene reprezentacije Crne Gore u Mađarskoj. Draško smatra da je obaveza plasman među osam.

“Jedina smo ekipa koja će nastupati bez sedam igrača sa posljednjih Igara u Brazilu. Rezultat će zavisiti od mnogo faktora, a prvi cilj treba da nam bude da uđemo u četvrtfinale. To moramo da uradimo, u takvoj smo grupi i dobro smo prošli. Kasnije će od nas sve zavisiti. Ako budemo dobro igrali, ne bojim se nikoga. Mislim da i ovi mladi naši mogu dobro da igraju, igrali su dobro kroz Regionalnu ligu, prvenstvo Crne Gore koje je takvo kakvo je, a nažalost nemamo bolje. Sa iskusnijim igračima mislim da imamo sasvim dobru ekipu. Teško je reći kakav je kvalitet, nijesmo još svi tu, ali mislim da će se sve brzo vidjeti na turniru u Atini. Odnosno vidjećemo koliki su nam dometi. Najbitnije da se dobro spremimo, analiziramo rivala, postavimo naš sistem igre. Iskreno vjerujem u ovu priču, ne bih bio tu da ne vjerujem u dobar rezultat”, poručio je Brguljan.

Posljednjih šest godina Brguljan igra u Mađarskoj.

“U aprilu sam produžio saradnju sa ekipom. Meni je dobro u Budimpešti, igra se najbolji vaterpolo. Vikendom su utakmce, puno je klubova, ritam naporan, ali u principu je jako dobro. Tribine su uglavnom pune što prija svakom igraču. Mislim da ćemo od naredne sezone imati konkurentnu ekipu, doveli smo neke dobre igrače. Imamo kapacitet, osnovu, mislim da smo konkurentna ekipa.”

Draško je sa timom iz Budimpešte zaustavljen u oba domaća polufinala. Njegov tim nije stigao do fajnal-siksa.

“Teška sezona u smislu da smo u početku imali određenih problema, nijesu najbolje stvari funkcionisale sa trenerom, mi se puno nijesmo ni pitali, ali Uprava nije bila zadovoljna njime. Mjesecima je to tako išlo, dok nijesu rezultati pokazali da smo u velikim problemima. Ispali smo u kupu, u polufinalu, ostali bez završnog turnira LŠ, izgubili bodove koje nijesmo smjeli. Onda je došlo do smjene, sa novim trenerom se promijenila ukupna atmosfera. Nije on sad nešto specijalno promijenio igru, ali nije bilo loše. Eto, izgubili smo na jednu loptu, za gol u gostima od šampiona Evrope Solnoka u polufinalu plej-ofa.”