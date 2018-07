Odbrana je na visokom nivou, možemo i protiv prvaka svijeta

Selektor Crne Gore Vladimir Gojković bio je zadovoljan odbranom u meču sa Rumunijom i poručio da se nada da naša selekcija može da igra protiv Hrvatske u četvrtfinalu.

“Ajkule” su rutinski slavile 15:5 i plasirale se među osam najboljih timova Starog kontinenta.

“Meč za eliminaciju, ulaz je bio dobar i to je bilo mnogo važno. Imali smo nekih promašaja na startu, možda smo mogli još bolje otvoriti duel, ali je odbrana bila na pravom mjestu sve vrijeme. Kontrolisali smo stvari, na kraju smo dobro koristili šanse, i možemo biti zadovoljni utakmicom. Svako četvrtfinale je najteža utakmica na prvenstvu. Vjerujemo da možemo da igramo protiv svjetskog prvaka. Želio bih da zadržimo ovaj nivo igre koji smo imali cijelo ljeto”, rekao je Gojković.

I Aleksandar Radović svjestan je da je pred našom reprezentacijom najveći izazov od početka Evropskog prvenstva

“Ispunili smo zacrtano, ali uvijek su teške te prve eliminacione utakmice. Maksimalno ozbiljno smo se pripremili za ovu utakmicu. Mislim da smo dosta stvari ispoštovali od prvog do posljednjeg minuta, a najviše su bile vezane za odbranu. Jako dobro smo odradili taj dio posla. Slijedi Hrvati? Šta reći o toj utakmici kad igrate sa jednom od najboljih selekcija na šampionatu. Četvrtfinale je uvijek najteža utakmica, ali ako oćemo do medalje moramo da pobijedimo i najbolje”, kazao je Radović.

Iskusni Draško Brguljan smatra da će “ajkule” pune samopouzdanja dočekati duel sa Hrvatskom.

“Držimo dobar nivo igre u svim utakmicama. Protiv Španije je bio derbi i igrali smo dobro iako je bilo neriješeno. Odbrana funkcioniše, mislim da smo se dosta napunili samopouzdanja i idemo hrabro na prvaka svijeta. Ne možemo mi da biramo, nema lakšeg i težeg puta. To je prvak svijeta, viceprvak Olimpijskih igara, ne treba puno pričati o njima. Imamo dobru igru i to me raduje u ovom trenutku. Moramo da vjerujemo cijeli vrijeme da možemo da pobijedimo, i ja sam ubijeđen da možemo”, istakao je Brguljan.

Crna Gora će protiv Hrvatske igrati u utorak od 18.30.