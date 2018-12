Pogledajte izmijenjena vaterpolo pravila

“Vjerujem da ćemo ovim izmjenama učiniti još atraktivniji vaterpolo za djecu i mlade širom svijeta koji žele da se bave ovim sportom. Takođe, nastojaćemo da ga učinimo i medijski zanimljivijim, kao i za sve oblike digitalnih medija i sve navijače koji na taj način prate vaterpolo, gledaju vaterpolo utakmice”, rekao je poslije usvajanja izmjena pravila dr. Hulio C. Maljone, predsjednik FINA.

Tematika izmjene određenih pravila vaterpola prisutna je u vaterpolo zajednici i medijima širom svijeta najmanje posljednjih godinu dana. Obavljen je cijeli niz skupova, seminara, tzv. klinika, ali odigrane su i neke utakmice odnosno turniri sa primjenom predloženih, sada usvojenih pravila.

Primjena izmijenjenih pravila vaterpolo igre počinje ovog ljeta, na završnom turniru ili Super Finalu Svjetske lige i naravno sljedećem Svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji, sa jednim izuzećem.

Završni turnir Evropa kupa u aprilu će se takođe igrati po novim pravilima.

IZMJENE PRAVILA:

– nakon kornera i isključenja igrača ekipe koja se brani, vrijeme novog napada (tzv. drugi napad) je smanjeno na 20 sekundi, a ne kao do sada 30 sekundi.

– unutar 6 metara od gola, svaki prekršaj sa leđa nad napadačem koji ima loptu i kreće se prema suparničkom golu, i pokušava da šutira, biće kažnjen petercem.

– slobodan udarac ili izvođenje lopte će se izvoditi sa mjesta gdje je lopta, osim ukoliko je prekršaj napravljen unutar 2 metra udaljenosti od gola.

– moguće je postizanje golova direktnim šutem iz slobodnog udarca van 6 metara.

– izvođač kornera može da postigne gol direktnim šutem iz ugla ili plivanjem iz kornera i šutom, dok je dosada loptu morao da doda saigraču.

– moguće su tzv. leteće zamjene igrača do linije sredine bazena, a dosada je to moguće samo iz tzv. kućice na gol-crti, u korneru.

– svaka ekipa ima pravo na po 2 tajm-auta tokom susreta, a ekipa odnosno klupe će biti opremljene tasterom kojim daju znak zapisničkom stolu da žele minut odmora.

– golman može da krene i u napad odnosno smije da prepliva u drugi dio bazena.

– pauza između 2. i 3. četvrtine je skraćena sa 5 minuta na 3 minuta.

– sudije će biti opremljene audio-tehnologijom (slušalice i mikrofon) radi lakše međusobne komunikacije.

– uvodi se upotreba u vaterpolu VMS (Video Monitoring System – video motriteljski sustav) za utvrđivanje je li lopta prešla gol-crtu, i je li počinjen grub prekršaj koji se sankcioniše isključenjem.