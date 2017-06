Politika pobijedila sport: Petar Porobić nepoželjan u Rusiji

Trofejni crnogorski trener Petar Porobić neće biti selektor reprezentacije Rusije, iako je u srijedu stigao u Moskvu da zvanično potpiše ugovor, prenosi Blic.

Vaterpolo savez Rusije dogovorio je sve uslove saradnje sa Porobićem, a da posao ne bude završen pobrinuo se tamošnji državni vrh, navodi ovaj list.

Presudilo je to što su Crna Gora i Rusija u lošim međudržavnim odnosima, odnosno to što je naša država odlučila da uđe u NATO, na koji ne gledaju blagonaklono u Moskvi. Uz to, još ranije je Crna Gora udarila sankcije Rusiji!

Porobić se vratio u zemlju neobavljenog posla, ali i bez zvaničnog objašnjenja za takvu odluku.